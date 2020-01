Grande Fratello Vip, i nominati della terza puntata. Il televoto decide chi abbandonerà la Casa. Video

Terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. Terminate le votazioni Alfonso Signorini rivela i nomi di due concorrenti in nomination ai Vip in Casa, dopo una serata che si è rivelata davvero scoppiettante.

“Questa sera ad andare in nomination è Elisa De Panicis per le donne mentre per gli uomini ad andare al televoto è Andrea Montovoli”, rivela il conduttore.

“Un po' me lo aspettavo” è la reazione di Elisa, mentre Andrea afferma: “Siamo qui giochiamo”. Adesso sarà il pubblico a decidere attraverso il televoto chi salvare tra Elisa e Andrea. Vedremo chi sarà costretto ad abbandonare la Casa la prossima settimana.

(Guarda qui il video)