Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano squalificato in studio: "Io un cogli*ne", la difesa di Pupo. Video

Eccolo Salvo Veneziano. Arriva nello studio de il Grande Fratello Vip nella terza serata del programma di Canale 5 dopo l’esclusione per le frasi sessiste che gli sono costate la squalifica.

“Signori buonasera a tutti, eccomi sul patibolo!”. Alfonso Signorini interviene: “So di avere una brava persona, un buon padre, un buon uomo, ma può succedere nella vita di essere superficiali”, dice rivolto a Salvo.

“Sono stato un cogli*ne, è stato uno stato di goliardia nella mia testa, eravamo lì in questa casa, mi sono lasciato andare, volevo fare il pagliaccetto, loro ridevano ed io continuavo a parlare, ma ho chiesto scusa subito”, aggiunge Salvo.

Pupo parla e lo difende: "Viviamo tempi difficili, in cui dobbiamo stare molto attenti a quello che si dice, in altri tempi avrebbero creato poco rumore, ma questi sono i tempi. Oggi siamo nei tempi dei social, è un gioco al rialzo, ho fatto tanto errori nella mia vita ho giocato d’azzardo, ma poi sono riuscito a sconfiggere questo demone e oggi lo tengo a bada. Non sono qui per mettermi la gogna, ma devi insegnarti a pesare le parole”, afferma. Si parla anche di Taricone con un pensiero commosso e condiviso. (GUARDA qui il video).