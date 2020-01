Grande Fratello Vip 2020, in tre a rischio squalifica dopo Salvo nella terza puntata

Atteso ritorno su Canale 5, stasera 15 gennaio, per Il Grande Fratello Vip 2020. A rischio squalifica ci sono Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. I tre hanno riso compiaciuti alle frasi sessiste di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Salvo ha ricevuto il tapiro d'oro di Striscia la notizia con consegna di Valerio Staffelli e il caso continua a far parlare, tanto che nella puntata di stasera si temono altri provvedimenti come quelli della squalifica. Le frasi di Salvo sono state le seguenti: “è da scannare, è da maciullare, da darle due schiaffi e spezzarle la colonna vertebrale”.

