Bianca Guaccero, ciao Rai: ecco dove la vedremo. Le indiscrezioni

Bianca Guaccero, nuovi progetti professionali in vista. La conduttrice pugliese, secondo quanto riportato da iltempo.it, strizza l’occhio ad un nuovo progetto televisivo. Dopo Detto Fatto sarà al timone di un nuovo programma tv. Niente Rai e niente Mediaset, ma qualcosa di diverso in una paytv, probabilmente Sky.

Gli ascolti di Rai2 e “Detto fatto” non sono brillanti - lo share non è andato oltre l’8% nelle poche punte massime, attestandosi intorno al 5% - e comunque la Guaccero resterà alla conduzione del programma fino a maggio e poi dirà bye bye alla Rai. Il nuovo format della Guaccero, che andrà in onda dal prossimo anno, dovrebbe, però, scontrarsi con i colossi del daytime.