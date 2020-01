Cantante mascherato, Orietta Berti eliminata: "Gli altri protagonisti dello show? Vi spiego come funziona"

Cantante mascherato: il programma Rai è stato un successo all'esordio e si avvicina un nuovo appuntamento in televisione.

E' uscita una intervista esclusiva a Oggi di Orietta Berti - sarà in edicola da domani, 16 gennaio - nella quale esprime la sua amarezza per l’eliminazione nella prima puntata della nuova trasmissione di Milly Carlucci.

"Mi dispiace, mi hanno eliminato perché non ero io!... Agli italiani piace l’acuto finale, ma se avessi tenuto le frasi lunghe la mia voce sarebbe stata immediatamente riconoscibile. Ho cercato canzoni diverse da me, frasi corte, tante parole dette in fretta", ha detto Orietta. "Con la maschera non ci vedevo nulla, pesava 20 chili tutti... All’inizio convivere con l’Unicorno non è stato facile… La difficoltà più grande è stata la testa: non dava visibilità. E anche cantare era difficile: il costume, dentro, è tutta gommapiuma e inoltre avevo un passamontagna di seta che mi impediva di sentire bene i suoni... Gli altri protagonisti dello show? Un mistero, non ci vediamo assolutamente. Siamo in alberghi diversi, io mi travestivo in macchina", ha aggiunto Orietta Berti.