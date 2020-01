Festival di Sanremo 2020, l'indiscrezione: Al Pacino o Tom Hanks fra i super ospiti

Festival di Sanremo, si pensa al cast degli ospiti. Quelli super, di caratura internazionale. La Stampa, anticipa che mancherebbe solo un nome per completare la lista e il prescelto dovrebbe essere un divo hollywoodiano premio Oscar.

Si parla di Al Pacino, premio Oscar nel 1993 per Scent of a Woman - Profumo di donna, e Tom Hanks, doppio premio Oscar nel 1994 e nel 1995 per Philadelphia e per Forrest Gump.

I due attori, durante il periodo "sanremese", si troveranno in Europa poiché prenderanno parte, il prossimo 2 febbraio, all'edizione 2020 dei premi Bafta (gli Oscar britannici) che si terrà a Londra.

Uno dei due, quindi, potrebbe presto firmare il contratto per prendere parte come ospite al Festival di Sanremo. Amadeus anche nella conferenza stampa di presentazione è rimasto piuttosto abbottonato sulla questione.