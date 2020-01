Francesco Sarcina su Clizia Incorvaia: "Facile dedicarsi ai figli sui social"

Francesco Sarcina verso il prossimo Festival di Sanremo. Questo mentre l'ex moglie, Clizia Incorvaia, è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip appena iniziato.

"Le Vibrazioni" saranno sul palco dell'Ariston, a partire dal prossimo 4 febbraio, col brano intitolato "Dov'è", che racconta proprio della difficile storia d'amore - poi naufragata - tra Sarcina e la gieffina.

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano "Leggo", il leader della band ha detto che "la mia vita è stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Ed è una figata. Non faccio gossip. Dico che siamo nell'era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like".