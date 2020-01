Elettra Lamborghini festeggia il disco d'oro su Instagram e avvisa: "E ora il Festival di Sanremo"

Elettra Lamborghini festeggia il disco d'oro. Il suo primo album, intitolato Twerking Queen, ha ottenuto l'importante riconoscimento e la cantante ha immediatamente ringraziato dal suo profilo Instagram: "Grazie a tutti voi. Ora ci prepariamo per Sanremo", ha scritto pubblicando la copertina del cd con un bel disco d'oro in evidenza. Copertina della quale è protagonista indossando un costume intero rosa che oltre a mettere in mostra i suoi tatuaggi, evidenzia le curve del suo lato B. L'album è uscito lo scorso giugno e ha dato anche il nome al programma di Mtv in cui Elettra ha raccontato la sua vita senza veli. Lamborghini sarà protagonista del prossimo Festival di Sanremo. E' infatti inserita tra i big e sul palco proporrà il brano "Musica (e il resto scompare)".