Grande Fratello Vip 2020: "pornostar", è scontro fra Antonella Elia ed Elisa De Panicis. Video

Automobilismo

Il pilota Nicola Marinangeli, tre volte sul podio in tre gare negli Emirati arabi

Si sta facendo strada nel circus dell'automobilismo. Tre volte sul podio in altrettante gare: il pilota di Foligno, Nicola Marinangeli, 16 anni, sta andando ogni oltre aspettativa negli Emirati arabi dove partecipa al Campionato F4 Uae (United Arab Emeritas) con un team di Dubai. Sono 5 appuntamenti, 20 gare in tutto, in cui a seguirlo sono, insieme al papà Paolo, il coach Andrea Montermini ...