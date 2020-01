Grande Fratello Vip 2020, tapiro di Striscia a Salvo Veneziano: si giustifica per le frasi sessiste. Video

Grande Fratello Vip 2020: è scattata la squalifica per Salvo Veneziano per le frasi sessiste su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto che ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la notizia.

Salvo ha detto testualmente: “è da scannare, è da maciullare, da darle due schiaffi e spezzarle la colonna vertebrale”, così Valerio Staffelli ha pensato bene di raggiungere Salvo una volta uscito dalla Casa e a nulla sono serviti i tentativi degli uomini della produzione del GFVip per nasconderlo.

Veneziano esce dal bagno dove hanno provato a nasconderlo e accetta il Tapiro: “Sicuramente le frasi…la parola scannare è stata identificata come dolore e far del male, ma noi siculi quando diciamo una parola del genere è per indicare una persona che ci piace eccessivamente, è solo in bene, non in male. So però che non è giustificabile. Sono il primo che combatte contro la violenza sulle donne e contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia. Adesso mi dispiace che mia moglie sia stata offesa. Io ho fatto il pagliaccetto, volevo far ridere".