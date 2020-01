La Pupa e il Secchione 2020, il bacio fra Stella Manente e De Benedetti: a letto scoppia la passione. Video

La Pupa e il Secchione 2020 regala subito momenti di passione. Giovanni De Benedetti ha cominciato a stuzzicare Stella Manente. Ciò ha anche provocato la gelosia di Carlotta, ormai ex pupa di Giovanni.

Per approfondire leggi anche:Stella Manente: scuse per le frasi su Hitler

Giovanni e Stella, prima sono vicini sul divano, poi lui la accarezza sulle gambe, tra complimenti e grattini. Quindi la prende in braccio e la porta in camera. De Benedetti e Stella non sono da soli a letto ma è come lo fossero: il secchione la abbraccia da dietro e le stampa sul collo tanti bacini, poi lei si gira e si lascia andare alla passione. Tra i due arriva il fatidico bacio che appare molto desiderato da entrambi, tanto che c'è già chi ipotizza l'inizio di una storia d'amore (GUARDA qui il video del bacio).