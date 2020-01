Fernanda Lessa, bagno bollente al Grande Fratello Vip 2020 dopo le lacrime. Video

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa era stata accolta con danze scatenate. Poi nella Casa erano arrivate le sue lacrime e adesso eccola esibirsi in un bagno rigenerante. Eccola in vasca in un momento di relax (Guarda il video).

Fernanda, bellissima, ritrova il sorriso dopo le lacrime del giorno precedente. “Non ho mai creduto nell’amore a prima vista e nemmeno di amare per sempre, ho sempre pensato - aveva detto Fernanda in una discussione sull'amore - che queste cose succedono solo nei film e mai mi sarei aspettata di sposarmi. E invece appena ho visto mio marito ho capito che sarebbe stato per sempre, e che non esiste più nessuno, mi sento molto fortunata, auguro a tutti di vivere quello che sto vivendo io, è troppo bello”, aveva affermato commuovendosi.