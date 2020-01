Eros Ramazzotti si racconta a Chi dopo la separazione: "Sono felice, ecco da cosa voglio ripartire"

Eros Ramazzotti torna a parlare. E lo fa al settimanale "Chi", che anticipa i contenuti di un'intervista al noto cantante, dopo la separazione con Marica Pellegrinelli, di cui i media hanno a lungo discusso. "Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso". ÈIl cantante è reduce da una vacanza alle Maldive, la prima da una separazione che si è svolta comunque all'insegna della civiltà e del rispetto reciproco proprio per amore dei due figli della coppia, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, che sono andati in vacanza con il papà insieme con Aurora, nata dal primo matrimonio di Ramazzotti con Michelle Hunziker, e il suo fidanzato Goffredo. "Io non riesco a vivere se non di emozioni positive. Anche quando la vita ti mostra l’altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c’è dietro te", dice Eros a Chi.



Guarda: Ramazzotti incanta i fan all'Arena di Verona