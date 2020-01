Sanremo, Simona Ventura su Diletta Leotta: "Ha avuto successo velocemente, ma ecco cosa rischia"

Dopo l'annuncio delle undici vallette che affiancheranno Amadeus nella conduzione del prossimo Festival di Sanremo, tra cui c'è anche Diletta Leotta (leggi qui tutti i nomi), è Simona Ventura a commentare la partecipazione della giovane conduttrice. Nel numero di mercoledì 15 gennaio del settimanale "Chi", la Ventura parla dell'avvenente giornalista sportiva: "Diletta Leotta? La difendo: lei fa il suo, è bellissima e ha avuto successo come molti giovani oggi, cioè velocemente, per questo si può sbagliare facilmente. Ma non ho niente contro di lei, è giusto sognare e fa bene a buttarsi: il suo nome a Sanremo ci sta come ce ne stanno tanti altri".



