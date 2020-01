Fan in subbuglio per lo scatto sexy in lingerie pubblicato da Francesca Cipriani su Instagram. La conduttrice del programma televisivo di Italia 1, La Pupa e il Secchione e viceversa (guarda qui il video della "battaglia di insulti"), dove affianca Paolo Ruffini, pubblica spesso foto in pose sensuali o in abiti succinti, che lasciano poco all'immaginazione e solleticano la fantasia dei fan. Francesca Cipriani ha debuttato in tv nel 2005 - lei è nata nel 1984 - ma è nel 2006 che è arrivata nelle case degli italiani partecipando come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello.

