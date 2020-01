Torna domani, mercoledì 15 gennaio 2020, su Tv8 il programma "Italia's Got Talent", che andrà in onda tutti i mercoledì alle 21.30 con 7 puntate di audizioni e una finale live. In giuria c'è una new entry assoluta: direttamente da Masterchef Italia, il temutissimo imprenditore Joe Bastianich. Al suo fianco Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, veterano del gruppo al suo quinto anno dietro il tavolo. Alla conduzione torna Lodovica Comello, che guiderà giuria e pubblico alla ricerca dei migliori talenti d'Italia. Sul palco si alterneranno ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti, contorsionisti, funamboli, comici e addestratori, ognuno di loro avrà a disposizione 100 secondi per dimostrare di valere almeno 3 "sì" della giuria, così da poter accedere alla fase successiva della gara, o di meritarsi il Golden Buzzer: il pulsantone a disposizione della giuria che potrà essere schiacciato, durante la fase di audizioni, una sola volta per mandare un talento direttamente in finale.



