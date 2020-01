Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis protagonista sexy sul set del film che si gira nella Casa. Video

Grande protagonista della giornata del Grande Fratello Vip è ancora la splendida Elisa De Panicis. Dopo la sexy doccia nella quale ha provocato Aristide, succede dell'altro nella Casa più spiata dagli italiani.

Una doccia così attira tutti ed ecco Antonio che decide di chiamare in causa gli altri coinquilini per una iniziativa in grande per quanto improvvisata. Decide così di organizzare un set cinematografico che appare in piena regola per girare un tutorial sulla doccia del Grande Fratello. Andrea utilizza alcune scatole come finta cinepresa e chiede aiuto a Paolo: “Tranquillo, la luce è buona, l’esposizione ottima” (Guarda qui il video)