Domenica In, Eleonora Daniele annuncia: "Mara Venier madrina di mia figlia Carlotta". Video

Una madrina d'eccezione per la figlia di Eleonora Daniele che nascerà il prossimo giugno. La proposta, inaspettata, arriva in diretta tv e viene fatta dalla stessa Eleonora Daniele intervistata da Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Eleonora è stata la prima ospite del programma domenicale e si è raccontata al pubblico.

Per approfondire leggi anche: Eleonora Daniele incinta: rose rosse a Domenica In

In diretta, Eleonora Daniele ha davvero spiazzato tutti chiedendo alla padrona di casa di battezzare la piccola sua Carlotta. Mara Venier ha accettato, visibilmente commossa. Un abbraccio e il video di quanto è successo, lo riportiamo qui sotto.