Domenica in, Eleonora Daniele: "Vi racconto la mia storia d'amore e la mia gravidanza". Mara Venier emozionata

Eleonora Daniele ospite a Domenica in racconta la sua storia d'amore e la gravidanza. Mara Venier è visibilmente emozionata. Nel programma viene mostrato l'annuncio (il video) dato nel programma condotto da Eleonora. E il nome che verrà imposto alla bimba che nascerà a giugno ("E' tosta"): Carlotta. Poi vengono mostrate le immagini del matrimonio col marito Giulio: ""Mi tremavano le gambe. Mia madre mi guardava e piangeva". Ed Eleonora racconta di Al Bano che in chiesa ha cantato l'Ave Maria nel corso della cerimonia nuziale. Poi in studio arrivano rose rosse e c'è curiosità per vedere chi l'ha mandate

