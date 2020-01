Grande Fratello Vip 2020, il bacio fra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto, cosa dicono i coinquilini. Video

Nella Casa più famosa d'Italia è il momento dei baci. Una partenza del Grande Fratello Vip 2020 che fa parlare per le effusioni fra i concorrenti, un cast di primo piano che nella puntata di partenza di mercoledì scorso, su Canale5, ha fatto il pieno di ascolti. Meno quella di venerdì. L'interesse resta comunque molto alto e in attesa della puntata di questa settimana che farà molto discutere e divertire, ecco baciarsi Antonio Zequila e Paola Di Benedetto sotto gli occhi dei coinquilini (guarda qui il video del bacio). La vita nella casa va avanti fra discussioni e qualche polemica come quella legata sempre al bacio, scherzoso, fra Adriana Volpe e Pago (leggi qui).