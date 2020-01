Emma Marrone, ritorno ad Amici 19, l'indiscrezione che esalta i fan: nuovo progetto

Emma Marrone ritorna ad Amici 19. L'ipotesi che prende piede infiamma i numerosi fan della cantante. Emma dovrebbe avere un ruolo nel Serale di Amici di Maria De Filippi.

L’ultima fase del talent show di Canale 5 andrà in onda tra marzo e aprile e circolano le voci sui nomi dei probabili Coach e secondo quanto pubblicato dal settimanale Vero viene dato per certo il ritorno di Emma Marrone. La cantante deve il suo successo proprio al lancio nel programma Mediaset nel 2010. Ha rivestito questo ruolo nel 2013, nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Il 2020 sembra essere l’anno giusto in coincidenza con l’uscita del suo nuovo album – Fortuna – da tempo in vetta alle classifiche musicali.

Su Instagram, Emma Marrone, ha di recente confidato di aver ricevuto una bella notizia.