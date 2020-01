Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez crolla nella Casa dopo il confronto con Imma Battaglia: il pianto VIDEO

Licia Nunez crolla nella Casa del Grande Fratello Vip. E si lascia andare in un pianto. Succede dopo il confronto con l'ex compagna Imma Battaglia. Terminata la seconda puntata del Grande Fratello Vip, venerdì su Canale 5, Antonella Elia e Denver provano a consolare l'attrice in lacrime (GUARDA qui il video).



Parlando con Rita Rusic, la Nunez dice che "Passa un messaggio sbagliato" e piange sul letto e Antonella: "Non cedere così, mangia qualcosa con il resto del gruppo in salotto". Denver: "Non devi sentirti giù, hai fatto una bellissima figura".

Ma resta davvero difficile fermare la Nunez nel suo momento di sconforto.