La nuova vita di Nora Amile: "Niente sesso da 10 mesi: ora voglio andare in convento per un ritiro spirituale"

Nuova vita per Nora Amile. La showgirl balzata agli onori della cronaca per la partecipazione alla prima edizione di "La Pupa e il Secchione", allora condotto da Enrico Papi e Federica Panicucci, ha confessato una radicale svolta nella sua esistenza. Niente sesso e propositi "spirituali". "Sono casta da oltre 10 mesi per scelta. Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima e di prendermi una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali. Presto chiederò alla Madre Superiora delle Carmelitane Scalze di Milano di essere accolta nel loro Convento per un ritiro spirituale". L'avvenente showgirl ha ammesso, a novembre, di aver tentato il suicidio nel 2011 a causa di un momento di depressione.