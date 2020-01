Grande Fratello Vip 2020, l'ultimo bacio fra Pago e Serena Enardu: a che punto è la loro storia. Video

Una storia davvero finita quella fra Pago e Serena Enardu? Al Grande Fratello Vip c'è stato un incontro a sorpresa fra i due e anche un bacio. Per molti è l'ultimo, per altri la storia resta in sospeso (qui il video con il loro ultimo bacio).

I due ex si erano incontrati a sorpresa (qui il video) e sono scattate le scuse di lei nei confronti di Pago. Serena ha poi dovuto lasciare la Casa ma prima si sono scambiati abbracci e baci affettuosi. C'è chi è pronto a scommettere che la loro storia d'amore non è finita mentre altri pensano sia davvero al capolinea. Non resta che aspettare.