Grande Fratello Vip 2020, il bacio fra Adriana Volpe e Pago. Antonella Elia: "Con la lingua!". Video

Bacio, il primo bacio nella Casa, fra Adriana Volpe e Pago. Grande Fratello Vip, continua il successo per l'edizione 2020. Anche la serata di venerdì, la seconda, è stata ricca di colpi di scena. I concorrenti giocano e si divertono con "Obbligo o verità". Succede che Adriana Volpe sia vittima della richiesta di Antonella Elia: "Adri, devi baciare con la lingua Pago!", le dice.

Vediamo in questo video (clicca qui) cosa succede fra Adriana Volpe e Pago. Quest'ultimo continua così a far discutere dopo l'incontro con Serena Enardu, avvenuto a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip (GUARDA qui il video). Grande Fratello Vip è in tv in prima serata su Canala 5 e seguitissimo sui social.