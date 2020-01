Chiara Ferragni confessa: "Essere mamma è la gioia più grande della vita, ma piango e ho paura: ecco perché"

Chiara Ferragni: "Diventare mamma è stata la più grande gioia della mia vita, ma mi crea anche paure e dolore". La confessione su Instagram è di Chiara Ferragni, moglie di Fedez e mamma di Leone Lucia. Pubblicando una foto molto tenera, scattata subito dopo la nascita del figlio, l'imprenditrice e blogger racconta alcuni aspetti particolarmente intimi della sua vita."Diventare madre è stato il dono più grande della vita e allo stesso tempo mi ha reso una persona nuova - scrive Chiara - Ho capito il vero significato dell'empatia e non mi sono mai sentita così legata alle persone intorno a me. Incredibile vero? Sì, ma non sempre. Quando sento soffrire altre persone, anch'io soffro con loro, e mentre prima il dolore di altri era sopportabile, ora a volte non lo è. Fa male da matti. Anche rispetto ad estranei. Ad esempio, mi ritrovo a leggere la triste storia di qualcuno, magari sul fatto che il suo bambino ha avuto un incidente, è sento un dolore allo stomaco che non andrà via per giorni. Il più delle volte mi ritrovo a piangere anch'io e non riesco a smettere di stringere Leo".

"Per non parlare di nuove paure e ansie che mai avevo pensato di poter avere e che ora fanno parte della mia vita quotidiana. Come spiegarlo? Immagino che quando hai sperimentato la maternità e hai trovato un nuovo motivo per vivere, sei spaventata dalla paura che possa accadere qualcosa di brutto in grado di toglierti la felicità. O forse sono gli ormoni?". Poi conclude chiedendo alle sue follower di dire la loro: "Mamme, vi sentite alla stessa maniera? Come gestite le vostre paure? Mi piacerebbe leggere i vostri pensieri e le vostre storie".

Guarda anche Parto eccezionale: dà alla luce il decimo figlio