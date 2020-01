Monica Bellucci, pranzo in osteria. L'attrice in fraschetta ad Ariccia, ecco cosa ha mangiato

Pranzo in osteria ad Ariccia per la splendida Monica Bellucci. L'attrice umbra sta lavorando ad un film nella zona dei castelli romani ed ha scelto la nota fraschetta "Da i fratelli" per concedersi una pausa insieme ai componenti del suo staff. L'attrice più famosa d'Italia, originaria di Città di Castello, sta girando in una location blindata, probabilmente nei pressi di Genzano.

L'oste Matteo Ghezzi e la cuoca Nadia Moretti si sono messi a disposizione, pronti a dare il meglio per far conoscere la cucina tipica a Bellucci. Al tavolo sono così arrivati affettati locali, la tipica porchetta, trippa alla romana, fagioli e soprattutto le fettuccine al baffo, piatto della fraschetta, ideato da Ghezzi. Ovviamente non è mancato il vino dei castelli. Alla fine del pranzo foto di rito che poi i titolari del locale hanno pubblicato su facebook.

