Masterchef 9 ha già un personaggio, Luciano applaudito capoclasse con "Adda cuosa"

Pochi dubbi dopo le prime puntate di Masterchef 9 sulla leadership all'interno della cucina del talent show di di Sky Uno. Un punto di riferimento già c'è, fra i cuochi amatoriali che si stanno mettendo alla prova confrontandosi con le sfide ai fornelli e i giudizi dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Il capoclasse è Luciano Di Marco, 52 anni, geometra, che da Palermo ha fatto positivamente irruzione nel gruppo all'insegna della simpatia. La conferma è arrivata nell'ultima puntata quando Luciano, chiamato fra i migliori della Mistery Box (guarda il VIDEO) ha prima incassato l'applauso dei compagni di avventura e poi quelli di chef Barbieri prima di comunicare il nome del suo piatto. "Adda cuosa", così ha presentato i suoi ravioli ripieni di brodo di manzo chiarificato con ragù di polpo e maionese di vongole. "Adda cuosa" - in dialetto siciliano - inteso come "A quella cosa", come ha spiegato lui "a quella cosa bella che è successa a ognuno di noi nella nostra vita, a me è successo di entrare a Masterchef".

"Adda cuosa" che, come ha spiegato Rossella, è diventata una sorta di parola d'ordine per i concorrenti del coocking show del giovedì sera. Appena conquistato il grembiule bianco, Luciano riunì tutti gli altri concorrenti invitandoli a brindare per l'obiettivo raggiunto. Brindisi, naturalmente, all'insegna di "Adda cuosa".

