Masterchef 9: applausi per Luciano e Fabio, ma c'è subito un'eliminazione

Emozioni sin dai primi minuti della puntata di Masterchef 9 di giovedì 9 gennaio. In apertura, il tenutissimo appuntamento con la Mistery Box, con al centro dell'attenzione ben 10 specialità di brodo. Agli aspiranti cuochi il compito di preparare un piatto e convincere i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli con le proprie crazioni. Spettacolari i tre piatti che vengono classificati fra i migliori: Ravioli con brodo Dashi per Rossella, Adda Cuosa (Altra cosa) per Luciano e Dal mare ai monti per Marisa. Migliore tra i migliori è risultato il piatto di Luciano. Guarda il video

All'Invention Test Luciano ha così il vantaggio di conoscere i piatti dello chef stellato Marco Martini e di poter scegliere quale replicare, scegliendo anche quali assegnare ai suoi compagni di viaggio. E l'Invention Test si conferma scoglio durissimo: a vincerlo è Fabio, che sarà capitano della propria brigata nella prova in esterna. I tre peggiori sono Nicolò, Nunzia e Andrea: ad abbandonare la cucina di Masterchef 9 è Nunzia, è lei la concorrente eliminata.

