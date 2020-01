Masterchef 9, sorprese e uno chef stellato ospite nella cucina del talent show di Sky Uno

Torna la tenutissima Mistery Box a Masterchef 9. La puntata in onda giovedì sera su Sky Uno alle 21,15 riserverà ai cuochi amatoriali la sfida iniziale in cui in un'ora di tempo debbono fare la spesa in dispensa e creare il proprio piatto. E come al solito non mancheranno le sorprese, confermando quanto la Mistery Box sia ritenuta, a ragione, un incubo nella cucina del talent show. Solo il vincitore avrà diritto ai vantaggi nell'Invention Test, rappresentati dal poter scegliere il menu e i compagni con cui affrontare lo step successivo.

Nella quarta puntata - smaltite le emozioni della puntata della scorsa settimana (guarda il video) con le eliminazioni di Maria Assunta e Alexandro - i concorrenti saranno impegnati anche nella prova in esterna, quando divisi in due brigate dovranno far in modo di evitare il Pressure Test, un altro spauracchio.

Ospite di Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo sarà Marco Martini, capace di ottenere tre stelle Michelin in tre differenti ristoranti – Open Colonna, Stazione di Posta e The Corner - fino ad arrivare al Marco Martini Restaurant.