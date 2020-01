Cinema, in Valdichiana film con Claudia Gerini sulla violenza. Si cercano aspiranti attori per piccoli ruoli

Il cinema continua a scegliere la Toscana e le sue splendide città. E' la volta di un film che sarà girato in Valdichiana con Claudia Gerini protagonista di una storia forte che parla di maltrattamenti e abusi. Via alle riprese il 29 gennaio, ma si cercano anche attori sul posto, a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Una decina di persone tra comparse, piccoli ruoli parlati e assistenti di produzione. Volti e professionalità adatti per la pellicola. Claudia Gerini sarà la bella "Anna Rosenberg" nel film diretto da Michele Moscatelli e prodotto da Michela Scolari e Ivo Romagnoli.

Un thriller psicologico ispirato a una storia vera che racconta la violenza psicologica e fisica che ha portato Anna alla morte. Accanto a Claudia Gerini, la star francese Christophe Favre nel ruolo di Duval e Pasquale Greco nel ruolo di Marco. Il casting tra 21 e 22 gennaio alle Santucce di Castiglion Fiorentino. L'attrice sarà nel centro della Valdichiana dal 27 gennaio, ciak il 29 e produzione che resterà a Castiglion Fiorentino per le riprese fino al 16 febbraio. Location nel centro storico e coinvolgeranno il palazzo comunale che sarà trasformato in commissariato, la biblioteca e Borgo Santa Lucia.