C'è posta per te torna l'11 gennaio, ospiti top da Maria De Filippi: subito Johnny Depp. Le anticipazioni

Torna C'è posta per te. E' uno dei programmi televisivi più attesi e partirà sabato 11 gennaio 2020 su Canale 5. L'appuntamento in prima serata (ore 21.30) è stato ideato e sarà condotto da Maria De Filippi.

La pagina ufficiale del programma. annuncia per questa edizione nuovi ospiti di calibro internazionale. Lo fa lanciando delle piccole anticipazioni, in pillole, di tutto quello che accadrà o che potremmo aspettarci possa accadere in questa nuova edizione. Maria De Filippi ha voluto portare nel suo show contemporaneamente due personaggi molto amati dal pubblico femminile italiano: l'attore statunitense protagonista di decine di film di successo, Johnny Depp e dell’attore turco Can Yaman interprete fra l'altro del personaggio di Ferit Aslan in Bitter Sweet.