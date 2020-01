Diletta Leotta, curve mozzafiato e sexy allenamento in palestra per mantenersi in forma

Palestra e forma fisica si confermano luogo e attività fra i più amati da Diletta Leotta, che archiviate le vacanze di Capodanno sulla spiaggia di Miami è tornata a sudare per mantenersi in forma e conservare la tonicità del proprio fisico. La giornalista di punta del calcio sulla piattaforma Dazn, nel consueto outfit sexy-sportivo esegue una routine fatta di balzi e altri esercizi per le gambe. E come al solito non risparmia energie per mantenere le sue invidiabili forme. La 28enne catanese non rinuncia a bruciare le calorie accumulate a tavola, condividendo la sua passione per l'esercizio fisico sui propri canali social.