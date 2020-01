Festa della Befana davanti alla Tv: film e programmi del 6 gennaio 2020

Befana davanti alla televisione. Per questo giorno di festa, Rai 1 alle 12 trasmette la Recita dell’Angelus, seguita da La prova del cuoco.

Appuntamento con il Tg1 e Vieni da me nel primo pomeriggio. Puntata della serie Il paradiso delle signore e il programma La Vita è meravigliosa. Il pomeriggio in tv su Rai 1 termina con il gioco a quiz L’eredità. In prima serata l'atteso appuntamento con lo show Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia.

Rai 2 Nella mattinata la serie Streghe, O anche no, il TG2 e I Fatti Vostri. Dopo il TG delle 13.00, vengono trasmessi i programmi Quelli che aspettano e Quelli che il calcio. Il pomeriggio prosegue su Rai 2 con A tutta Rete, Rai Parlamento Telegiornale, TG2, Rai Sport e N.C.I.S.. Dopo il TG2 delle 20.30 prima serata la serie tv 911.



Rai 3 Nel pomeriggio vengono trasmessi i vari TGR e TG3, seguiti da Rai Parlamento Telegiornale e la serie Last Cop. Appuntamento con Aspettando Geo e Geo. Dopo Blob, Generazione Bellezza e Un posto al sole, in prima serata il film L’ultimo lupo.

Rete 4 Alle 13 va in onda la serie La signora in giallo. Dalle 14.00 Lo sportello di Forum, Ieri e oggi in tv Special, il film La storia di Glenn Miller e la puntata di Tempesta d’amore.Stasera Italia alle ore 20.30 e in prima serata va in onda il documentario Mountains – La vita sopra le nuvole.



Canale 5 Il film Storia d’inverno alle ore 13.45 e La ricerca della felicità alle 16.30. Non mancano le messe in onda del TGCom e del gioco a quiz Avanti un altro!, seguito dal TG5 e da Striscia la Notizia. In prima serata viene trasmesso il film Pinocchio.



Italia 1 In onda tre episodi della serie Riverdale dalle ore 9.25, seguiti da Cotto e mangiato – Il menù e Studio Aperto – Meteo.it. Resta invariata la programmazione per I Simpson e The Big Bang Theory. Alle ore 15.50 va in onda il film Ruby Red, seguito da Mr Bean – Buon Anno Mr. Bean. Come sempre, sono previsti gli appuntamenti con Studio Aperto e con la serie C.S.I. Miami. In prima serata, invece, il film Now You See Me 2 – I maghi del crimine.