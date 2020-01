Sanremo, l'annuncio di Malgioglio: "Ecco chi è pronto a sbarcare al festival, sono il duo più internazionale"

L'indiscrezione arriva direttamente da Cristiano Malgioglio, che fa un grande annuncio su Instagram: "Ecco il duo più internazionale pronti a sbarcare al Festival di Sanremo...Albano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò .....che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I Am very happy". Questo il messaggio del popolare cantautore, postato insieme a una foto di Albano e Romina che cantano. E mentre sono già aperte le scommesse su chi vincerà (leggi qui), c'è grande attesa per la serata di domani, lunedì 6 gennaio, quando Amadeus svelerà i nomi dei big in gara, su cui sono previste anche possibili sorprese.