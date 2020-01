La nuova vita di Flavio Briatore: da playboy a giocatore di bocce

Nuova vita per Flavio Briatore: dopo aver lasciato la fidanzata Benedetta Bosi, di 49 anni più giovane con un sms, nei giorni di Natale, il playboy si è dato alle bocce. Ma non quelle più amate dall'ex team manager di Formula 1, ex marito di Elisabetta Gregoraci (guarda qui le sue foto in vacanza), bensì il gioco che si pratica di solito in spiaggia o cui campi da gioco. Il 69enne imprenditore, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto mentre gioca con Lucio Presta e Adriano Panatta al Billionaire di Malindi, in Kenya, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza.