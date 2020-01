Caterina Balivo ha affidato a un post su Instagram i propositi per il nuovo anno, dopo il successo di Vieni da me su Rai 1. "2020 ti affronterò come una pista nera, senza paura delle difficoltà e orgogliosa comunque di come arriverò a valle anche se sarò caduta, inciampata e se sarò un po’ incazzata. PS: ho due propositi per questo nuovo anno: fare un po’ di sport ed evitare le persone noiose. Ecco, se tutti fossero come la mia amica @manuelamoelgg staremmo apposto, bella simpatica e sportiva ancora buon anno a lei e buon anno a tutti voi, noi ci vediamo domani in diretta con @vienidamerai ❤️ VI AMOOOOOO ❤️ #caterinabalivo #caterinasecrets", ha scritto sulla sua pagina dove è seguita da 1,3 milioni di follower.

Il programma torna in onda lunedì 6 gennaio a partire dalle 14.



