C'è anche Nancy Brilli tra gli ospiti della puntata di domenica 5 gennaio di Domenica In, su Rai Uno (prima di Lei Sandra Milo, leggi qui). La popolare attrice è stata intervistata da Mara Venier e ha parlato di alcuni momenti della sua carriera, della sua vita e dei suoi spettacoli. Ma alla domanda di Mara su quale fosse il suo desiderio per l'Epifania, la risposta è stata secca: "Dormire una notte intera". "Non ci riesco mai - ha detto la Brilli - la mattina mi sveglio alle 4 e inizio a pensare e poi non ce la faccio più a riprendere sonno".



Leggi anche: Mara Venier si confessa a Domenica In: "Ecco cosa faccio alle 5 di mattina, non ci crederete mai"