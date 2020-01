Grande suspance nello studio di Domenica In quando Mara Venier, durante l'intervista a Sandra Milo, annuncia la presenza in studio del "grande amore segreto" dell'attrice e conduttrice televisiva che "viene da Cuba". La stessa Milo è rimasta impietrita, tanto più quando Mara Venier le ha consegnato un pacchetto regalo che, una volta aperto, ha svelato un anello che la Milo ha subito indossato. Poi la sigla che ha annunciato l'ingresso in studio don Teo Abelardo Norchis con alcune ballerine di balli caraibici. Grande applauso per Teo Teocoli, vestito da ballerino di salsa, che ha fatto la sua entrata in grande stile, essendo anche lui uno degli ospiti della trasmissione di Rai 1.



