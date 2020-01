Sono i bambini del Coro dolci note i protagonisti della puntata di Domenica In del 5 gennaio 2020, il programma condotto da Mara Venier. La 17esima puntata della trasmissione di Rai 1 è infatti dedicata ai bambini, alle famiglie e all'Epifania, con tante befane presenti anche in studio. Ma sono stati i 50 bambini del coro ad aprire le trasmissione, sia cantando alcune canzoni che intervistati da Mara Venier, che ha chiesto ad alcuni di loro cosa volessero ricevere in occasione dell'Epifania e quali fossero i loro giocattoli preferiti. Le risposte dei piccoli, di circa 5 anni di età, hanno divertito e commosso il pubblico in studio e a casa.