Festival di Sanremo 2020, Rula Jebreal non ci sarà: stop dai vertici Rai, scoppia la polemica

Rula Jebreal non ci sarà al Festival di Sanremo. La decisione è stata presa dalla Rai e si porta dietro le polemiche. I vertici della tv di Stato hanno infatti dato lo stop alla proposta avanzata da Amadeus, direttore artistico del Festival, rivelata nei giorni scorsi da Dagospia.

Il caso sarà portato in commissione Vigilanza. Lo annuncia il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, che afferma: "Dieci donne a Sanremo2020 ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio. La Rai, la tv pubblica, si piega al diktat di Salvini. Credo sia semplicemente vergognoso. Ho deciso di portare il caso in vigilanza Rai ed intanto denuncio pubblicamente un'autentica discriminazione di Stato. Non possiamo stare zitti".

