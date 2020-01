Nuovo scatto mozzafiato della modella russa Irina Shayk su Instagram: l'ex compagna di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid, fresca di addio anche con l'attore americano Bradley Cooper, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Costa Rica (guarda qui la foto di spalle in spiaggia). La foto postata dalla splendida top model la vedo appena uscita da un bagno sotto una cascata, con un costume che mette il luce il suo fisico, in una posa sexy e ammaliante. Irina è seguita da 13 milioni di follower ed è una delle testimonial più ambite per i marchi di intimo e abbigliamento e spesso pubblica scatti in topless che lasciano ben poco all'immaginazione.