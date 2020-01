Domenica In, le vacanze non fermano Mara Venier: gli ospiti di domenica 5 gennaio, largo alle Befane

Mara Venier e la sua Domenica In non si fermano per le festività. Andrà in onda anche oggi, domenica 5 gennaio. La trasmissione di Rai Uno prevede una puntata che sarà dedicata alla festa dell'Epifania.

In studio, come da annuncio, ci sarà il Coro Dolci Note, composto da 50 bambini e diretto dal maestro Alessandro Bellomaria. Ecco anche i Me contro Te, ovvero i famosi Luì e Sofì che presenteranno il loro nuovo film – La vendetta del signor S – in uscita al cinema il prossimo 17 gennaio. In studio largo alle befane: 15 Befane da Urbania come attrazione. Altri ospiti del programma: l’attrice Sandra Milo, il comico Gabriele Cirilli, lo showman Teo Teocoli e lo chef Gianfranco Vissani. Previsti in studio il mago Silvan, il cantante neomelodico Andrea Sannino e Arturo Mariani, giovane sportivo e scrittore nato con una sola gamba, che racconterà la sua storia. Un programma ricco.