Irina Shayk, lato b da cardiopalma sulla spiaggia della Costa Rica: la ex di Cristiano Ronaldo è super sexy

E' una Irina Shayk in forma smagliante quella che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Costa Rica. La modella russa, ex compagna di Cristiano Ronaldo, ha pubblicato su Instagram alcune foto in costume, dove sfoggia un "lato b" da cardiopalma. Uno scatto che ha acceso le fantasie dei 13 milioni di follower in occasione del secondo giorno in riva al mare del paese caraibico. La Shayk è una delle modelle più note e seguite al mondo, testimonial di importanti marchi della moda e di intimo, che regala spesso foto sensuali ai suoi fan (guarda qui la sfilata in passerella a Cannes)