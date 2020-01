Ariana Grande, scatto senza reggiseno su Instagram: fan in delirio

Ariana Grande è apparsa in splendida forma su Instagram: la cantante statunitense ha pubblicato una foto in cui chiede ai suoi 2,1 milioni di follower come sta iniziando il nuovo anno mostrandosi con un look sexy e provocante. La 26enne vincitrice di un Grammy Award, un Brit Award, due Billboard Music Award e tre American Music Awards ha pubblicato una foto senza reggiseno che lascia ben poco all'immaginazione dei fan, che seguono sempre gli scatti che pubblica la star americana, riconosciuta da Billiboard "donna dell'anno" nel 2018.



