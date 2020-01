Vacanze in India per Paola Barale, il video: "Ecco cosa mi è accaduto a mezzanotte in hotel"

Vacanze in India per Paola Barale in questi primi giorni dell'anno. La conduttrice e showgirl ha postato su Instagram alcuni scatti delle sue tappe nel grande paese asiatico, aggiornando i fan sui suoi spostamenti e sulle esperienze vissute. Ma è di poche ore fa il video in cui Paola Barale racconta l'esperienza vissuta in un hotel a mezzanotte (guarda il video qui). "Anche questo è #india. Capita che torni in hotel la sera, a mezzanotte, e il proprietario dell’albergo ci chiede una foto e di compilare un modulo per la registrazione all’hotel #ontheroadagain . #itsreallybad ", ha scritto.



