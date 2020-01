Pino Daniele, 5 anni fa la morte di un gigante della canzone italiana

Era il 4 gennaio 2015 e la canzone italiana perdeva uno dei suoi interpreti più amati e apprezzati. Cinque anni senza Pino Daniele rappresentano un vuoto incolmabile per le migliaia di appassionati che stasera alle 21 si ritroveranno di fronte all'ingresso della facoltà di Economia e commercio di Napoli, in via Partenope, dove il cantautore partenopeo scrisse le prime righe di "Napule è". Il programma del concerto-evento prevede l'esecuzione di 38 canzoni con cui "Pino Daniele, I still love you" si propone di ricordare nel migliore dei modi un uomo speciale, che dell'amore per la sua città fece il filo conduttore della propria vita. In memoria di Pino Daniele. morto il 4 gennaio 2015 per delle complicazioni cardiache, verrà celebrata alle 12,30 una messa nella chiesa di Santa Maria dell'Aiuto.