Festival Sanremo 2020, Amadeus potrebbe allungare la lista dei cantanti big. Conduttrici: Incontrada avanza

Festival di Sanremo 2020, l'edizione numero 70 della kermesse canora fa discutere. Non sono stati comunicati i nomi dei partecipanti, almeno in via ufficiale, e c'è attesa ben riposta sulla data del 6 gennaio che è alle porte, per ascoltare l'annuncio di Amadeus.

Non si esclude al momento che durante I soliti Ignoti, la sera della Befana, il conduttore decida di allungare la lista dei partecipanti. Si parla di altri due cantanti, due nomi big in competizione. Tutto da svelare il cast delle conduttrici sul palco dell'Ariston. Un nome che prende quota, in queste ultime ore, è quello di Vanessa Incontrada. Monica Bellucci sarà presente per una delle serate. Certe Diletta Leotta, Antonella Clerici ed Emma D'Aquino. Il Festival di Sanremo si terrà dal 4 all'8 febbraio.