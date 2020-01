Vacanza toscana per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, passeggiata a Siena, selfie e pranzo al ristorante

Mini vacanza in Toscana per Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, e Ambra Angiolini. La coppia è a Siena dove l'attrice salirà sul palco del teatro dei Rozzi l'11 gennaio, con lo spettacolo "Il nodo", ma evidentemente è arrivata con ampio anticipo. Accompagnati dall'amico Andrea Causarano, che è stato medico della Juventus dal 2014 al 2016, Massimiliano e Ambra hanno passeggiato per le vie della città e poi si sono fermati per pranzo nel nuovo ristorante Mugolone, dove hanno accettato di farsi ritrarre con i proprietari e il personale. Tanti i fan dell'allenatore e dell'attrice che li hanno riconosciuti per strada e che hanno chiesto di potersi fotografare con loro.

