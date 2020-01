Giulia De Lellis si sfoga dopo il furto: "Mi hanno rubato tutto, ma ecco chi devo ringraziare"

Disavventura per Giulia De Lellis, che è sparita dai social network per alcuni giorni, tra Natale e Capodanno, a causa di un furto subito nella sua abitazione. E' stata lei stessa a raccontare l'accaduto in una storia su Instagram: "Però adesso ve lo dico perché sono stata proprio di me…a, a questo giro me l’hanno fatta veramente grossa. Mi hanno fatto veramente male. E poi perché volendo o no sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi, per tutelarmi. Per forza di cose eviterò di condividere dove mi trovo, di raccontarvi che mi sposto da una parte all’altra". Poi ha consigliato a tutti i suoi followers di limitare i dettagli nei racconti su Instagram. "Sennò a questi pezzi di me…a gliela serviamo su un piatto d’argento. Vedrete da parte mia un po’ meno, anche se involontariamente qualcosa si vedrà. Dovrò stare un attimino più attenta, visto che sono stata veramente fregata pesantemente. Sono stata davvero di me…a”, ha aggiunto la fidanzata di Andrea Iannone. "Il giorno prima di Capodanno sono rimasta in mutande, nel vero senso della parola, con un solo paio di mutande", ha spiegato De Lellis. "Non posso far altro che ringraziare i ragazzi de La Rinascente di Roma, la mia amica Alessandra che mi ha portato la tuta, mia zia che mi ha portato la piastra. Tutti mi hanno aiutata a recuperare le mie cose, sono stati tutti super fantastici nonostante la mia depressione. Sono riuscita a far Capodanno vestita e truccata decentemente".